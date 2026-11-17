У Німеччині витік документів уперше показав, як видавчиня Фріде Шпрінгер передала главі медіаконцерну Axel Springer Матіасу Депфнеру багатомільярдний пакет акцій. Про це 17 листопада 2026 року о 07:00 повідомило Der Spiegel.

Передання пакета акцій

За даними видання, документи вперше підтверджують механізм передання цього пакета акцій. У публікації пакет названо багатомільярдним, а саму тему в заголовку охарактеризовано як проєкт спадкоємності в концерні Axel Springer.

Депфнер є главою Axel Springer, а Шпрінгер у матеріалі названо видавчинею. Статтю опубліковано в розділі про компанії в межах серії «Inside Deutsche Bank».

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Податковий аспект

Der Spiegel зазначає, що структуру передання акцій організували так, що Депфнер, імовірно, мав сплатити лише незначні податки. Видання описує такий результат як податковий подарунок для керівника Axel Springer.

Авторами публікації вказано Сюзанну Амманн, Геннінга Гінце, Ніколу Набер, Бастіана Обермаєра та Фредеріка Обермаєра.

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