Витік Росстату вказує на понад 450 тисяч загиблих росіян у війні — The Moscow Times

У Росії витік даних державного статистичного відомства Росстату держави-агресора вказує, що від 2022 року у війні проти України загинули понад 450 тисяч росіян. За даними The Moscow Times, війна стала четвертою за поширеністю причиною смертей у Росії від 2022 року.

Росія офіційно не розкривала даних про втрати на полі бою з вересня 2022 року та відкидала незалежні оцінки як ненадійні. The Moscow Times звірило випадкову вибірку з 50 імен із відкритою базою загиблих, яку ведуть Mediazona та Російська служба BBC, з масивом Silent Crow, однак не змогло повністю верифікувати витік.

Дані після кібератаки

Угруповання Belarus Cyber Partisans і Silent Crow заявили про кібератаку на Росстат у період з 29 жовтня до 1 листопада. Вони повідомили про викрадення даних щодо російської економіки, демографії та втрат воєнного часу.

Підрахунок Silent Crow охоплює не лише чинних військовослужбовців, а й цивільних, які загинули від авіаударів та під час української операції в Курській області Росії у 2024 році. Водночас до нього не включено зниклих безвісти військових і приблизно 27 тисяч іноземних бійців, яких, за наявними оцінками, могли завербувати до російських збройних сил.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різні методики підрахунку

Belarus Cyber Partisans оприлюднили нижчу оцінку — 393 881 загиблий. Вона ґрунтується на іншій методиці та враховує лише військових і цивільних, які загинули безпосередньо в боях або від тривалих наслідків війни.

У базі даних також зафіксовано 14 160 смертей військовослужбовців від причин, не пов'язаних із бойовими діями, зокрема від хвороб, ДТП або самогубства. Понад 32 тисячі людей померли від поранень, отриманих щонайменше за рік до смерті.

За даними витоку, 72% смертей у записах були зареєстровані як такі, що сталися на території так званої ДНР — окупаційної структури на тимчасово окупованій частині Донецької області України. Там, за даними витоку, понад 20 тисяч російських військових загинули під час боїв за Бахмут.

Керівник відділу Росії та Євразії Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге назвав витік найзначнішим щодо російських втрат. Британське Міністерство оборони на початку вересня також повідомляло, що понад пів мільйона людей загинули, воюючи на боці Росії, а загальні втрати разом із пораненими можуть сягати 1,5 мільйона.

Читай нас у