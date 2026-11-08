Віцеголова CJ Group Мікі Лі отримала відзнаку Asian Hall of Fame — Korea Herald

Віцеголова CJ Group Мікі Лі отримала відзнаку Centennial Medal of Lifetime Achievement на церемонії Asian Hall of Fame у Лос-Анджелесі, США. Медаль присудили за понад три десятиліття роботи з просування корейського кіно, музики й телебачення для міжнародної аудиторії, повідомляє Korea Herald.

Відзнака за внесок у культуру

68-річна американська бізнесвумен корейського походження отримала медаль, якою відзначають людей за тривалий внесок у розвиток індустрії, культури та міжкультурної співпраці. У промові Лі порівняла культуру з киснем і наголосила на важливості створення можливостей для наступних поколінь творців.

За її словами, головною спадщиною є не лише вже досягнуте, а й можливості, які створюють для тих, хто прийде після. Лі висловила сподівання, що нове покоління творців мріятиме масштабніше та наважуватиметься на те, що раніше здавалося неможливим.

Робота в кіно та K-pop

Лі відігравала одну з ключових ролей у розвитку розважального напряму CJ Group із 1990-х років. Серед важливих кроків у матеріалі названо інвестицію групи в DreamWorks 1995 року та відкриття у 1998 році CGV Gangbyeon — першого мультиплекс-кінотеатру в Кореї.

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У кіно вона була виконавчою продюсеркою стрічки Пон Джун Хо «Паразити», яка 2020 року стала першим неангломовним фільмом, що здобув «Оскар» у категорії найкращий фільм. Також Лі була виконавчою продюсеркою фільмів Пак Чхан Ука «Decision to Leave» 2022 року та номінованої на «Оскар» картини «Past Lives» 2023 року.

Платформи корейської музики

Лі також згадала про участь у розвитку Mnet, премії MAMA Awards і фестивалю KCON. MAMA Awards започаткували 1999 року як Mnet Video Music Awards, а KCON стартував у 2012 році та проводиться в різних країнах.

Нагороду Лі вручив засновник і ключовий продюсер A2O Entertainment Лі Су Ман, якого торік включили до Asian Hall of Fame. У 2025 році Мікі Лі вручила йому відзнаку під час церемонії Asian Hall of Fame.

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