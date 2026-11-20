Віцеголова Федеральної резервної системи США Філіп Джефферсон заявив, що розбудова інфраструктури штучного інтелекту нині посилює попит та інфляційний тиск. Про це він сказав 19 листопада під час конференції Міжнародного валютного фонду та Центрального банку Бразилії, повідомляє The Hill.

ШІ та ціни

За словами Джефферсона, у довгостроковій перспективі штучний інтелект, імовірно, автоматизуватиме частину завдань і доповнюватиме виконання інших. Водночас зараз розбудова ШІ-інфраструктури створює додатковий попит і посилює інфляцію.

Віцеголова ФРС додав, що надалі підвищення продуктивності завдяки технологіям може, навпаки, чинити тиск на інфляцію в бік зниження, одночасно підтримуючи економічне зростання.

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Енергія і ставки

Джефферсон також вказав на вплив цінових шоків на енергетичному ринку, пов’язаних із майже дев’ятимісячною війною з Іраном. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна галона звичайного бензину у США була приблизно на 63 центи вищою, ніж роком раніше, хоча порівняно з попереднім місяцем вона знизилася.

Бюро статистики праці США зафіксувало зростання цін на енергоносії на 0,7% із вересня до жовтня після підвищення на 5,2% із серпня до вересня. Річна інфляція, за даними видання, залишається вищою за цільовий рівень ФРС у 2%.

У вересні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку підвищив ставку на 0,25 відсоткового пункту, а наприкінці жовтня залишив її в діапазоні 3,75–4%. Джефферсон не повідомив, як голосуватиме на засіданні 8–9 грудня, але зазначив, що сильніша реакція центрального банку буде виправданою, якщо інфляційні ризики посиляться. За оцінкою CME FedWatch, трейдери закладали 96,4% імовірності підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту в грудні.

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