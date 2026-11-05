Віцемаршалок Сейму Головня не балотуватиметься на виборах — Interia

У Польщі віцемаршалок Сейму Шимон Головня заявив, що не балотуватиметься на наступних парламентських виборах. Про це політик сказав в інтерв’ю газеті «Rzeczpospolita», повідомляє Interia.

За словами Головні, про рішення він уже поінформував друзів із парламентського клубу та керівництво партії «Польща 2050», партнерів по коаліції, прем’єр-міністра й президента. Він пояснив, що це дає йому змогу діяти без особистого політичного інтересу та не вести передвиборчої кампанії.

Підхід до співпраці

Головня заявив, що не планує змінювати свій підхід до політики. Він сказав, що й надалі заохочуватиме політиків різних таборів до співпраці та не вбачає проблеми в зустрічах із Ярославом Качинським або прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Віцемаршалок зазначив, що хоче створювати команди, групи й інституції. За його словами, він не підтримує ані одну, ані іншу сторону політичного протистояння, а натомість закликає їх домовлятися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розбіжності з Туском щодо трибуналу

Головня також висловився про суперечку навколо Конституційного трибуналу Польщі. Він підтримав ідею повного перезавантаження цієї інституції: на його думку, всіх нинішніх суддів, зокрема обраних раніше та нинішнім складом Сейму, слід перевести у стан спокою.

Він повідомив, що разом із Владиславом Косіняком-Камишем намагається переконати партнерів по коаліції підтримати такий підхід. Головня також заявив про розбіжності з Туском щодо останніх подій у Конституційному трибуналі: за його словами, прем’єр вважає вжиті кроки необхідними, тоді як сам віцемаршалок переконаний, що був інший шлях.

Політик розкритикував залучення поліції біля будівлі трибуналу, назвавши це помилкою. За словами Головні, Конституційний трибунал є одним із головних осередків напруги в державі, а ситуацію навколо нього необхідно врегулювати.

Читай нас у