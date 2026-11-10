Віцеміністру МЗС Польщі Бартошевському висунули підозри — RMF24

У Польщі віцеміністру закордонних справ і депутату PSL Владиславу Теофілу Бартошевському висунули підозри у привласненні багатомільйонного майна та подальшому приховуванні активів. Як повідомляє RMF24, за інкриміновані діяння передбачене покарання від одного до десяти років ув’язнення.

Кошти та квартири у Варшаві

За даними видання, справа стосується 1 мільйона фунтів стерлінгів, 400 тисяч євро та майже 7 мільйонів злотих. За версією прокуратури, Бартошевський управляв цими коштами від імені мецената Анджея Цехановецького, який проживає у Великій Британії.

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив журналісту RMF FM, що частину цих коштів посадовець нібито витратив на власні потреби. Іншу частину, за твердженням слідства, він міг використати для придбання квартир у Варшаві, а згодом продати їх, не повернувши грошей Цехановецькому.

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Підозра щодо відчуження активів

Другий епізод, за інформацією прокуратури, стосується можливого відчуження офіційно задекларованого майна. Слідство вважає, що Бартошевський міг зробити це, очікуючи на судове рішення про повернення нібито привласнених коштів.

Серед такого майна прокуратура називає садибу площею 600 квадратних метрів у Хаєнтах, оцінену у 5 мільйонів злотих. За версією слідства, обидва інкриміновані діяння віцеміністр і депутат міг вчинити у змові з дружиною.

RMF24 також повідомляло, що Бартошевський подав заяву про відмову від депутатської недоторканності.

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