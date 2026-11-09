Віцепрем’єр Гавковський повідомив про майже 4 тисячі скарг на акаунти — Polsat News

Віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що після трагічних подій у Кракові польська влада поскаржилася на понад 3 тисячі користувацьких акаунтів упродовж доби. Згодом кількість таких звернень наблизилася до 4 тисяч. За його словами, ці облікові записи поширювали неправдиву інформацію та теорії змови.

Охоплення дезінформації

Як повідомляє Polsat News, Гавковський оцінив охоплення хвилі дезінформації в перші години та першу добу після подій у 250 мільйонів. Він наголосив, що йшлося про органічне поширення дописів реальними користувачами.

Серед неправдивих тверджень, які з’являлися в соцмережах, були заяви про нібито причетність польського уряду до нападу, підтримку з боку Європейського Союзу та спробу скасувати Марш незалежності й заходи 11 листопада. Віцепрем’єр назвав такі публікації небезпечними.

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Матеріали передали кіберполіції

Гавковський повідомив, що завдяки взаємодії з видавцями інтернет-порталів вдалося нейтралізувати багато акаунтів, які поширювали дезінформацію. Він також заявив, що частину матеріалів уже передали до Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Автори дописів, які могли порушити кримінальне законодавство, за його словами, можуть бути притягнуті до відповідальності після поліцейського аналізу.

За твердженням міністра, більшість цифрових платформ оперативно видаляли неправдивий контент і підтримували контакт з урядом. Найменш активно, за його оцінкою, реагувала платформа X: вона видаляла менше акаунтів, а рівень радикалізації там був найвищим.

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