Віцепрем’єр Косіняк-Камиш запропонував оновити склад трибуналу — Interia

У Польщі віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш від імені Польської селянської партії представив проєкт змін до Конституції, покликаний розв’язати суперечку навколо Конституційного трибуналу. Як повідомляє Interia, ключовою ідеєю ініціативи є «надзвичайне оновлення» складу цього органу.

Проєкт передбачає припинення повноважень усіх нинішніх суддів Конституційного трибуналу та надання їм статусу суддів у відставці. Після цього пропонується сформувати новий, перехідний склад трибуналу. Для його членів планують встановити каденції тривалістю три, п’ять і дев’ять років.

Пропозиція PSL

Косіняк-Камиш заявив, що запропонований механізм не має визначати переможця в суперечці. За його словами, партія прагне одночасно підтвердити правильність обрання суддів і врахувати позицію тих, хто має сумніви щодо цього процесу.

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Віцепрем’єр також наголосив, що суддів, обраних Сеймом нинішнього скликання, слід допустити до роботи. Він застеріг, що поява двох Конституційних трибуналів позбавить Польщу інституційного механізму, до якого можна було б звертатися у спірних ситуаціях.

Участь KRS і президента

За словами Косіняка-Камиша, до підготовки остаточного рішення має долучитися Національна рада судочинства Польщі — KRS. Він також зазначив, що маршалок Сейму, який висуватиме кандидатів до нового складу трибуналу, повинен заздалегідь отримати від президента підтвердження його згоди.

Депутат PSL Кшиштоф Пашик заявив, що метою ініціативи є довгострокове відновлення авторитету та довіри до Конституційного трибуналу, а не лише врегулювання ситуації на час роботи нинішньої парламентської коаліції.

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