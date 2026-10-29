Віцепрем’єр Курдистану заперечив план США щодо опозиції в Ірані — The National

Віцепрем’єр Курдистанського регіону Іраку Кубад Талабані заявив в Абу-Дабі, що США не мали планів перекидати ірансько-курдські опозиційні угруповання, які перебувають в Іракському Курдистані, на територію Ірану. За його словами, регіональна влада повідомила про це і Тегеран, і Вашингтон, а також застерегла опозиційні групи від використання Курдистанського регіону як плацдарму для дій проти Ірану.

Про це Талабані сказав в інтерв’ю The National. Він також зазначив, що не знає, про яку зброю для курдських груп раніше говорив президент США Дональд Трамп. Талабані наголосив, що ця зброя не надходила ані йому, ані органам влади Курдистанського регіону.

Заклик до діалогу з Тегераном

Талабані вважає, що нині є можливість започаткувати мирний процес між владою Ірану та ірансько-курдськими опозиційними групами. Як можливий зразок він назвав мирний процес між Туреччиною та Робітничою партією Курдистану. Віцепрем’єр зазначив, що уряд Курдистанського регіону підтримував цей процес, надаючи заохочення та логістичну допомогу, однак переговори мають вести самі сторони.

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За даними уряду Курдистанського регіону, з 28 лютого Іран здійснив понад 1 000 атак безпілотниками та ракетами по регіону. Там також стверджують, що удари по опозиційних групах тривали й після завершення війни. Іранський посол у Багдаді минулого тижня заявив, що іракська влада погодилася або вислати базовані в регіоні ірансько-курдські групи, або передати їх Тегерану. Представники цих груп заперечили, що отримували повідомлення про таке рішення.

Роззброєння угруповань в Іраку

Талабані також розкритикував атаки, які здійснювалися з території Іраку проти сусідніх держав, зокрема ОАЕ. Він заявив, що новий уряд Іраку тисне на збройні групи, аби ті розпустилися, і назвав процес роззброєння таким, що вже розпочався. За його словами, курдські лідери мають брати участь у політичному ухваленні рішень у Багдаді, щоб впливати на безпекову політику країни.

Окремо віцепрем’єр визнав затримку з формуванням нового уряду Курдистанського регіону. Минуло два роки від парламентських виборів, однак правлячі Курдистанська демократична партія та Патріотичний союз Курдистану досі не досягли домовленості про створення кабінету.

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