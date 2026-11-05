Віцепрем’єр Польщі Косіняк-Камиш пообіцяв домогтися скасування ліміту — RMF24

У Польщі віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польська селянська партія (PSL) продовжить домагатися скасування обмеження у два терміни для голів гмін, бургомістрів і президентів міст. Про це він сказав під час Конгресу польського самоврядування, повідомляє RMF24.

Лідер PSL наголосив, що партія не відмовиться від цієї ініціативи та має намір довести її до кінця. За його словами, після жовтневого голосування PSL почала працювати над поверненням до розгляду відповідного проєкту.

Голосування в Сеймі

Підготовлений PSL проєкт поправок до Виборчого кодексу Сейм не підтримав у жовтні. За його ухвалення проголосували 213 депутатів, проти — 215, ще дев’ятеро утрималися. Більшість представників урядової коаліції підтримала документ, однак частина депутатів Лівиці, Польщі 2050 та кілька представників Громадянської коаліції до цієї більшості не увійшли.

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Під час голосування прем’єр-міністр Дональд Туск перебував з візитом в Індії разом із речником уряду Адамом Шлапкою та міністром фінансів Анджеєм Доманським. Косіняк-Камиш зазначив, що аналогічний законопроєкт вніс Сенат, а також сказав, що побачив позитивну реакцію коаліції на нову ініціативу. Він висловив сподівання, що її підтримає і правиця.

Позиція учасників конгресу

Президент Варшави Рафал Тшасковський також висловився за скасування обмеження. На його думку, в умовах криз і загроз важливим є досвід, а рішення про обрання місцевої виконавчої влади має залишатися за громадянами.

Наприкінці конгресу зачитали декларацію із закликом скасувати обмеження кількості термінів повноважень у місцевому самоврядуванні. Підписанти назвали такі обмеження неконституційними та такими, що порушують свободу вибору і суб’єктність місцевих громад. Обмеження двома термінами для виконавчих органів гмін запровадили у 2018 році одночасно з продовженням одного терміну повноважень до п’яти років.

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