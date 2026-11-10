Віцепрезидент Гібран Ракабумінг Рака має намір піти у відставку — Channel NewsAsia

Віцепрезидент Індонезії Гібран Ракабумінг Рака під час зустрічі з президентом Прабово Субіанто 10 листопада повідомив про намір подати у відставку. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на речника президента Прасетьо Хаді.

За словами Хаді, віцепрезидент висловив таке бажання через ситуацію, що змінюється. Речник заперечив повідомлення, що Прабово Субіанто відхилив прохання Гібрана, але не сказав, чи президент його прийняв. Офіс віцепрезидента не відповів на запит про коментар.

Політичні розбіжності

Зустріч відбулася на тлі посилення політичних розбіжностей між Прабово та батьком віцепрезидента — колишнім двотерміновим президентом Джоко Відодо, відомим як Джокові.

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Гібран допоміг Прабово здобути переконливу перемогу на виборах 2024 року. Водночас упродовж перших двох років на посаді віцепрезидента він переважно залишався поза публічною увагою та нечасто з'являвся разом із президентом.

Питання до документів

Депутати індонезійського парламенту розглядають можливість розслідування щодо відповідності Гібрана вимогам для обіймання посади віцепрезидента. Частина законодавців порушує питання про неповні освітні документи, які він подав під час висування кандидатом.

Минулого місяця Конституційний суд і Верховний суд постановили, що подані ним освітні документи не відповідали виборчим вимогам. Конституційний суд водночас заявив, що не має повноважень усунути Гібрана з посади, оскільки це належить до компетенції інших інституцій. Аналітики, на яких посилається видання, вважають парламентське розслідування можливим першим кроком до процедури імпічменту.

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