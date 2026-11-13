Віцепрезидент Індонезії Гібран Ракабумінг Рака пішов у відставку — Taipei Times

Віцепрезидент Індонезії Гібран Ракабумінг Рака подав у відставку на тлі запитань щодо його права обіймати посаду через документи про освіту. Син колишнього президента Індонезії Джоко Відодо передав заяву керівництву Народного консультативного конгресу, повідомляє Taipei Times.

Рішення президента

Рака запропонував піти у відставку під час зустрічі з президентом Прабово Субіанто у вівторок, пояснивши це бажанням уникнути тривалої політичної суперечки. Наступного дня він особисто передав лист про відставку президентові.

Прабово заявив, що прийняв відставку «з важким серцем», і назвав цей крок проявом мужності, відповідальності та державницької позиції. За його словами, Рака вирішив піти у відставку в інтересах держави та народу Індонезії.

Президент також відзначив роботу віцепрезидента протягом двох років урядування. Зокрема, Рака відвідав 35 провінцій, 149 регентств і міст, де перевірив 303 урядові проєкти.

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Судові рішення та процедура заміни

Минулого місяця Конституційний суд і Верховний суд Індонезії постановили, що документи Рака про здобуту за кордоном освіту не відповідали вимогам для участі у виборах. Кандидат у президенти або віцепрезиденти в Індонезії має завершити старшу школу або здобути еквівалентну освіту. Через навчання Рака за кордоном він мав надати підтвердження, що його кваліфікація відповідає індонезійському атестату про повну середню освіту.

У середу 120 депутатів від восьми політичних партій подали керівництву Палати петицію, яка розпочала парламентську процедуру, що могла привести до імпічменту віцепрезидента.

Згідно з конституцією Індонезії, вакансія віцепрезидента не означає проведення нових виборів. Посада залишатиметься вакантною, доки Народний консультативний конгрес не обере заміну з-поміж двох кандидатів, запропонованих президентом упродовж 60 днів.

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