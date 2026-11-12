Віцепрезидент Індонезії Гібран Ракабумінг Рака подав у відставку — ABC News Australia

Віцепрезидент Індонезії Гібран Ракабумінг Рака подав заяву про відставку до Народної консультативної асамблеї країни. Про це повідомляє ABC News з посиланням на спікера асамблеї Ахмада Музані.

За словами Музані, асамблея розглядатиме заяву впродовж до 60 днів. Водночас верхня палата парламенту контролюватиме процедуру затвердження відставки та вибору нового віцепрезидента.

Судові рішення щодо освіти

39-річний Ракабумінг Рака — син колишнього президента Джоко Відодо — кілька тижнів стикався із закликами піти у відставку через питання щодо його освітніх документів. У жовтні Конституційний суд Індонезії дійшов висновку, що немає переконливих доказів наявності в нього атестата про середню освіту, необхідного для балотування на посаду за індонезійським законодавством.

Згодом Верховний суд визнав недійсним отриманий ним сертифікат про еквівалентність середньої освіти. Заявники у справі Конституційного суду стверджували, що перед виборами Ракабумінг Рака подав документи, які посадовці не мали приймати. За їхніми словами, це був не документ про завершення навчання, а лист-підтвердження Міністерства освіти Індонезії, виданий на підставі довідки про навчання та академічної виписки UTS College у Сіднеї, раніше відомого як UTS Insearch.

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Петиція та політична напруга

Відставку подали за кілька годин до запланованого засідання Палати представників щодо петиції про імпічмент віцепрезидента, яку підписали понад 120 політиків.

Після зустрічі з президентом Прабово Субіанто у вівторок Ракабумінг Рака заявив, що поважає критику й відгуки громадськості та не хоче, щоб ситуація перетворилася на тривалу політичну суперечку.

Відставка відбувається на тлі поглиблення розбіжностей між президентом Прабово та Джоко Відодо, якого часто називають Джокові. Відодо підтримав Прабово, погодившись на висунення свого сина в парі з колишнім політичним суперником. Минулого тижня колишнього главу поліції Лістьйо Сігіта Прабово та кількох високопосадовців поліції затримали через звинувачення у прослуховуванні президента та інших осіб. Розслідування цих тверджень триває.

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