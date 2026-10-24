Віцепрезидент Шеттіма закликав фулані записати дітей до шкіл — Premium Times Nigeria

Віцепрезидент Нігерії Кашим Шеттіма під час візиту до Майдугурі закликав групу чоловіків фулані записати своїх дітей до шкіл, збудованих урядом штату Борно. Про це повідомляє Premium Times.

Розмова з охоронцями

Шеттіма поспілкувався зі знайомими чоловіками фулані, які працюють охоронцями в установі. Він поцікавився людьми, яких не було серед групи, а також звернув увагу на хлопця, котрого знав раніше та який уже виріс.

Віцепрезидент запитав, чому їхніх дітей не записують до шкіл, споруджених у штаті. Чоловіки відповіли, що ще шукають відповідний навчальний заклад. Тоді Шеттіма вказав на школу неподалік, де, за його словами, можуть навчатися їхні діти та молодші брати й сестри.

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Губернатор штату Борно Бабагана Зулум заявив, що влада штату допоможе усунути перешкоди, які можуть виникнути із зарахуванням дітей. Шеттіма також передав групі грошовий подарунок, попросивши розділити його між собою.

Відкриття лікарні та шкіл

Під час поїздки до штату Борно віцепрезидент відкрив навчальну лікарню на 400 ліжок при державному Університеті Кашима Ібрагіма, а також дві школи в Майдугурі, зокрема Yerwa Practice Mega School.

Після візиту Шеттіма написав у Facebook, що інвестиції в охорону здоров’я та освіту є необхідними для економічної продуктивності, розвитку країни й відновлення громад, які постраждали від нестабільної безпекової ситуації.

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