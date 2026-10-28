Віцепрезидент США Венс надіслав лист секретарю Ради безпеки Ірану — RMF24

Віцепрезидент США Джей Ді Венс надіслав лист секретарю Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсену Резаї. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на The Wall Street Journal. За інформацією газети, ініціативу здійснили за дорученням президента США Дональда Трампа, щоб з’ясувати, чи можуть Вашингтон і Тегеран повернутися до переговорів.

Лист для Мохсена Резаї

Як пише WSJ, послання Венса передали Мохсену Резаї, якого видання називає керівником іранських служб безпеки та колишнім командувачем Корпусу вартових ісламської революції. Джерела газети повідомили, що дії віцепрезидента були здійснені за дорученням Трампа.

За даними WSJ, адміністрація США прагне з’ясувати, чи мають сторони достатньо спільних позицій, аби Трамп відмовився від наказу про короткочасну, але інтенсивну атаку на Іран у найближчі тижні. Частина американських посадовців вважає, що контакти з представниками жорсткої лінії в Тегерані можуть дати кращий дипломатичний результат.

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Без конкретних умов

WSJ зазначає, що ані лист Венса, ані контакти представників США та Ірану не містили конкретних умов мирної домовленості. За словами поінформованої співрозмовниці видання, вони стосувалися можливих рамок для майбутніх переговорів.

Минулого тижня Резаї заявив, що Іран не розмовлятиме з Вашингтоном, доки не будуть виконані ключові умови Тегерана. Тим часом Reuters повідомив, що катарські посередники передали Ірану новий проєкт угоди для завершення війни зі США та Ізраїлем. Високопосадовець Ірану заявив, що частина запропонованих рішень є неприйнятною для Тегерана.

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