Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполученим Штатам слід відновлювати власну промисловість і зменшувати залежність від контрольованих Китаєм ланцюгів постачання, а не вдаватися до військової ескалації у відносинах із Пекіном. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Венса, жорстка політика щодо Китаю полягає не в погрозах війною, а в реіндустріалізації США. Він стверджував, що попередня економічна та промислова політика Вашингтона дала Китаю значний вплив на американські ланцюги постачання, зокрема у сферах продовольства, медицини й технологій.

Економічна незалежність

Венс сказав, що стратегія президента Дональда Трампа поєднує дипломатичні контакти з нарощуванням внутрішнього виробництва та посиленням економічної незалежності США. Він також захистив відносини Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявивши, що китайський лідер поважає президента США, бо вважає його жорстким і розумним політиком.

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Віцепрезидент додав, що політика Трампа щодо Китаю має забезпечити американцям більший контроль над тим, що вони виробляють і використовують. Він назвав цей підхід успішним.

Ризики обходу експортних обмежень

Окремо Венс визнав ризик того, що передові американські технології виробництва напівпровідників і чипи Nvidia можуть потрапляти до Китаю через треті країни в обхід експортних обмежень США. Він сказав, що американська влада має стежити за такими схемами.

За його словами, деякі компанії створюють операції через треті країни, щоб приховати зв’язки з КНР та обійти експортний контроль. Коментуючи повідомлення про бізнесвумен Еліс Хуан, яку деякі медіа називали можливою агенткою китайської розвідки, Венс заявив, що ні він, ні Трамп не знають, чи була вона шпигункою.

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