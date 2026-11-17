Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між ним і президентом Дональдом Трампом немає розбіжностей щодо війни з Іраном. В інтерв’ю Fox News він сказав, що Трамп розглядає подальші кроки для завершення конфлікту — від припинення воєнної кампанії до посилення військового та дипломатичного тиску на Тегеран, повідомляє Jerusalem Post.

Венс заперечив розкол в адміністрації

За словами Венса, в адміністрації можуть точитися дискусії про конкретні дії, однак після ухвалення рішення президентом члени кабінету мають сприяти його виконанню. Він наголосив, що не бачить розбіжностей між позицією Трампа та інших високопосадовців адміністрації.

Заява пролунала після того, як Венс пов’язав поразки республіканців на листопадових проміжних виборах із політичними наслідками війни. Він визнав, що зростання цін на бензин та енергоносії мало політичну ціну, водночас зазначивши, що проблеми в енергетичній сфері США також пов’язані з багаторічним недостатнім інвестуванням у внутрішню інфраструктуру, зокрема нафтопереробні потужності.

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Без тривалої військової присутності

Венс захистив воєнну кампанію адміністрації та заявив, що американські операції знищили ядерну програму Ірану і його звичайні збройні сили. Він також розкритикував прихильників подальших операцій, які, за його словами, прагнуть продовження війни.

Віцепрезидент заявив, що Трамп не дозволить перетворити конфлікт на «вічну війну» та не погодиться на військове зобов’язання тривалістю 10–15 років або навіть два роки. Водночас Венс не назвав конкретних строків завершення війни та не пояснив, за яких умов президент США може схвалити додаткові військові дії.

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