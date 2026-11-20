У Ньйоні, Швейцарія, у п’ятницю провели жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги націй УЄФА. За даними Channel NewsAsia, що посилається на Reuters, чвертьфінал 1 звів Іспанію та Францію, чвертьфінал 2 — Норвегію й Англію. У чвертьфіналі 3 Нідерланди зіграють з Португалією, а в чвертьфіналі 4 Бельгія зустрінеться з Німеччиною.

Пари півфіналів

Півфінал A пройде між переможцями чвертьфіналів 3 і 1, тобто пар Нідерланди — Португалія та Іспанія — Франція. У півфіналі B зіграють переможці чвертьфіналів 4 і 2: Бельгія — Німеччина та Норвегія — Англія.

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Календар матчів

Перші матчі чвертьфіналів призначили на 25–27 березня, а другі — на 28–30 березня. Півфінали заплановані на 9–10 червня. Матч за третє місце запланований на 13 червня, того ж дня має відбутися фінал.

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