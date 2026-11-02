Влада Анамбри закрила притулок через антисанітарію — Premium Times Nigeria

У Нігерії влада штату Анамбра закрила дитячий притулок Arrow of God Children’s Home у Нвелле-Езунаці, в районі місцевого самоврядування Ої. За словами посадовиці штату, заклад не відповідав установленим вимогам, а його санітарний стан викликав занепокоєння щодо добробуту дітей.

Інспекція закладу

Перевірку провели, щоб оцінити робочі стандарти притулку та умови перебування вихованців. Комісарка у справах жінок і добробуту дітей Естер Оньєкесі заявила, що заклад працював нижче встановлених стандартів.

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За її словами, інспекційна група опечатала притулок через недотримання регуляторних вимог. Як зазначає Оньєкесі, заклад належить відставній підполковниці Деборі Оґу.

Повідомлення про порятунок дітей

Як повідомляє Premium Times Nigeria, News Agency of Nigeria заявило, що з цього закладу врятували вісьмох дітей. Оньєкесі також наголосила, що влада штату має намір забезпечувати безпечні, чисті та належні умови в установах стаціонарного догляду за дітьми.

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