Влада Джохору звернулася до поліції через підозрілі акаунти — Channel NewsAsia

Влада малайзійського штату Джохор звернулася до поліції та регулятора у сфері комунікацій Малайзії через кілька підозрілих акаунтів у соціальних мережах. За словами головного міністра штату Онна Хафіза Газі, ці сторінки поширювали твердження про проєкти розвитку та громадську інфраструктуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Однотипні дописи без підписників

Онн Хафіз Газі заявив, що багато з цих акаунтів не мали підписників, а їхні публікації містили схожі формулювання. У дописах ішлося про нібито проєкти вартістю у сотні мільйонів малайзійських рингітів і компанії, назви яких очільник Джохору назвав дивними та сумнівними.

На оприлюднених ним скриншотах були акаунти у Threads без підписників, які скаржилися на стан громадських об’єктів у Джохорі. Водночас вони пов’язували ці об’єкти з нібито проєктами у штаті вартістю від 111 млн до 888 млн рингітів.

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Перевірка можливих скоординованих дій

Посадовець повідомив, що правоохоронців і регулятора попросили перевірити акаунти, поширений ними контент та ймовірність скоординованої діяльності. Він наголосив, що відкритий до критики й скарг жителів штату, однак назвав неприйнятним використання фейкових акаунтів для вигадування історій або поширення неправдивої інформації.

Джохор останніми роками переживає активний розвиток, зокрема завдяки інвестиціям у дата-центри та спеціальну економічну зону Джохор—Сінгапур. Влада штату також зазнавала критики щодо здатності інфраструктури відповідати темпам припливу інвестицій.

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