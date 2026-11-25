У секторі Гази очікуваний найближчими днями потужний шторм може поставити під загрозу життя 1,76 мільйона переміщених палестинців, які мешкають у наметах. Про це 25 листопада повідомило Anadolu Agency з посиланням на урядове медіауправління Гази.

Ризик підтоплень і холоду

Директор відомства Ісмаїл аль-Тавабта заявив про загрозу гуманітарної катастрофи та звинуватив міжнародну спільноту в бездіяльності перед небезпекою для сімей.

Речник Цивільної оборони Гази Махмуд Басаль попередив, що сильні дощі можуть затопити намети, де перебувають тисячі сімей. За його словами, сильний вітер також створюватиме додаткову загрозу для людей у нестійких умовах проживання. Частина людей, за його твердженням, знайшла прихисток у будівлях, яким загрожує обвал.

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Заклик про термінову допомогу

Басаль заявив, що через зниження температури та відсутність засобів для обігріву наметів тисячі дітей можуть загинути від впливу холоду. Він закликав надати невідкладну допомогу людям із найбільшим ризиком, зокрема хворим та літнім людям.

За даними урядового медіауправління Гази, шторм 6 листопада затопив 70 тисяч наметів. У повідомленні також зазначається, що багато переміщених сімей досі живуть у зношених наметах, які слабко захищають від дощу та холоду.

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