Влада й опозиція Венесуели домовилися переглянути політичні заборони — Anadolu Agency

У Каракасі влада Венесуели та делегація опозиційної Національної асамблеї, обраної у 2015 році, завершили третій раунд переговорів щодо національного переходу. Сторони домовилися переглянути адміністративні процедури, пов’язані з політичними дискваліфікаціями опозиційних лідерів, і створити спільну комісію для вивільнення венесуельських золотих резервів, заморожених у Банку Англії.

Перегляд політичних обмежень

За даними Anadolu Agency, спільну заяву підписали голова провладного парламенту Хорхе Родрігес і керівниця делегації Національної асамблеї 2015 року Дінора Фіґера. Делегації погодилися розглянути органічний закон про Генеральну контрольну службу, зокрема адміністративні процедури щодо політичних дискваліфікацій опозиційних лідерів.

Серед найвідоміших політиків, на яких поширюється адміністративна заборона балотуватися на державні посади, є лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо.

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Золоті резерви та добір суддів

Сторони також домовилися сформувати спільну комісію, яка координуватиме роботу з британськими установами для вивільнення венесуельських золотих резервів, заморожених у Банку Англії.

Третій цикл діалогу розпочався за тиждень до його завершення в Каракасі та включав шість робочих сесій, зокрема два пленарні засідання і 15 технічних зустрічей у чотирьох робочих групах. Родрігес заявив, що 22 жовтня Національна асамблея приведе до присяги членів комітету з висування кандидатів до Верховного суду Венесуели. До комітету увійдуть 12 представників громадянського суспільства та 11 законодавців, які мають відібрати основних і резервних суддів.

Після завершення пленарного циклу обидві делегації підтвердили намір зберегти технічні робочі групи для роботи над інституційними гарантіями перед майбутніми виборчими етапами.

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