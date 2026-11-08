Влада Імо відкинула вимогу включити суддю Агугуа до списку — Premium Times Nigeria

Влада штату Імо в Нігерії відкинула вимогу Національної судової ради Нігерії (NJC) включити виконувачку обов’язків голови суду штату Іджеому Агугуа до списку кандидатів на постійне призначення. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Позиція влади штату

Генеральний прокурор і комісар з питань юстиції штату Пол Обінату заявив, що NJC має конституційне право розглядати список кандидатів, однак не може визначати, кого саме Комісія судової служби штату має подавати на розгляд. Він послався на статтю 202 Конституції Нігерії, відповідно до якої комісія не підпорядковується вказівкам чи контролю інших органів під час виконання своїх повноважень.

3 листопада NJC доручила Комісії судової служби Імо додати Агугуа до короткого списку кандидатів. Рада заявила, що вона є найстаршою суддею Високого суду штату, а її виключення зі списку суперечить передбаченому конституцією принципу призначення за старшинством.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тривала суперечка

Суперечка щодо посади голови суду в Імо триває з листопада 2024 року. Тодішнього голову суду Т. Е. Чуквуемеку Чикеку, за даними Premium Times, примусово відправили у відставку через фальсифікацію віку.

У квітні 2025 року NJC відхилила призначення Теофілуса Нзеукву виконувачем обов’язків голови суду, оскільки він посідав четверте місце в ієрархії суддів штату. Рада наголосила, що конституція зобов’язує губернатора призначати найстаршого суддю Високого суду на тимчасове виконання обов’язків, якщо посада стає вакантною.

Після втручання NJC губернатор Хоуп Узодімма привів Агугуа до присяги як виконувачку обов’язків голови суду. Водночас влада штату не підтримала її кандидатуру на постійне призначення. Premium Times зазначає, що без погодженого списку кандидатів неможливо продовжити її тимчасове призначення або призначити постійного голову суду.

Читай нас у