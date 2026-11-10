Влада Йонгіна перевірить програму з привидами після дев’яти скарг — Korea Herald

У місті Йонгін у Південній Кореї місцева влада перевірить програму в Корейському народному селі, де актори в гримі привидів лякають дітей, щоб ті пообіцяли змінити поведінку. До міської влади через державний портал онлайн-петицій надійшло дев’ять скарг, також до поліції подали заяву з вимогою розслідувати можливе жорстоке поводження з дітьми, повідомляє Korea Herald.

Перевірка за участі фахівців

Влада Йонгіна планує відвідати народне село пізніше цього місяця разом із фахівцями з питань дітей та поліцейськими. Посадовці зазначили, що наразі складно класифікувати програму як жорстоке поводження з дітьми.

Програму називають «вихованням привидами». Батьки приводять дітей, які, зокрема, вередують, відмовляються митися або вибагливі в їжі. Актори в образах привидів розмовляють із дитиною та не припиняють цього, доки вона не пообіцяє змінити поведінку.

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Суперечка після відео співачки

Дискусія посилилася після того, як співачка Лі Чі Хє показала на YouTube участь у програмі двох своїх дочок. Її молодша п’ятирічна донька злякалася актора. Після того як мати сказала, що дівчинка не любить митися, виконавець заявив, що мікроби є друзями привидів, і пригрозив забрати дітей, які не купаються та не чистять зуби. Дівчинка заплакала й пообіцяла митися та робити домашні завдання.

Адміністрація народного села заявила, що батьки записують дітей на програму добровільно, а сеанс негайно припиняють, якщо дитина сильно лякається. Програма завершиться цього сезону після закінчення вечірніх годин роботи в неділю, а наступного року її формат планують змінити. Критики вважають, що корекція поведінки через страх може спричинити в малих дітей надмірну тривожність і тривалу емоційну шкоду, тоді як прихильники наголошують на згоді батьків.

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