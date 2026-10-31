Влада Ісламабада дала 15 днів на демонтаж біля дому лідера JUI-F — Dawn

У Пакистані Управління розвитку столиці (CDA) видало припис усунути протягом 15 днів охоронний пост та інші споруди, які відомство вважає несанкціонованими, біля резиденції лідера партії Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) Маулани Фазлур Рехмана в секторі G-6 Ісламабада.

Як повідомляє Dawn, повідомлення датоване 30 жовтня та адресоване законному власнику нерухомості. У ньому зазначено три порушення правил будівельного контролю Столичної території Ісламабад 2020 року зі змінами 2023 року.

Які порушення вказала CDA

Управління заявило про несанкціоноване будівництво у відступах від меж ділянки, тобто на відкритих просторах біля будинку. Також у приписі йдеться про пост охорони та генератор, встановлені на землі CDA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними відомства, під час отримання сертифіката про відсутність заперечень 18 березня 2019 року власник подав афідевіт. У ньому він зобов’язався усунути порушення, пов’язані з відступами від меж ділянки, протягом трьох місяців і дотримуватися всіх правил. CDA зазначило, що вимоги так і не виконали.

Можливі наслідки та реакція

Міський менеджер попередив, що в разі невиконання припису CDA може вжити заходів відповідно до профільного законодавства та правил забудови. Серед можливих кроків названо опечатування або знесення споруд, а також порушення справи про скасування виділення ділянки.

Після появи повідомлення син політика Маулана Асджад Махмуд заявив, що дії CDA є помстою за порушене його батьком питання про ймовірні захоплення земель високопоставленим військовим. Він також висловив занепокоєння тим, що політичні розбіжності, за його словами, перетворюються на особисту помсту.

Читай нас у