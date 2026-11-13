У Пакистані влада провінції Хайбер-Пахтунхва доручила профільним відомствам завчасно завершити підготовку до зимових надзвичайних ситуацій у восьми районах, які віднесли до категорії дуже високого ризику. Як повідомляє The Express Tribune, зимові загрози оцінили в усіх 37 районах провінції.

Підготовка до снігопадів

Питання готовності до зими на 2026–2027 роки обговорили на засіданні Департаменту допомоги. Його очолила радниця губернатора з питань інформації, зв'язків із громадськістю, допомоги, реабілітації та розселення Самар Харун Білур.

Вона доручила приділити особливу увагу районам, схильним до снігопадів, зокрема Верхньому Читралу, Верхньому Кохістану, Верхньому Діру, Шанглі, Мансехрі та Свату. Відомства мають забезпечити наявність техніки, пального й підготовлених операторів для відновлення доріг у віддалених долинах і засніжених місцевостях.

Посадовцям також наказали заздалегідь визначити дороги, які можуть бути заблоковані взимку, альтернативні маршрути та ізольовані населені пункти. Окремо мають перевірити запаси гуманітарної допомоги, їхню відповідність потребам районів, а також логістику перевезення і розподілу вантажів.

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Робота рятувальних служб

Білур доручила оцінити потреби районів у коштах для надання допомоги та першочергово усувати фінансові обмеження. Питання фінансування Департаменту допомоги планують винести на розгляд Фінансового департаменту та губернатора.

Під час операцій із надання допомоги пріоритет мають отримувати бездомні, малозабезпечені та вразливі люди, зокрема жінки, діти, літні люди й особи з інвалідністю. Рятувальні команди, транспорт і обладнання мають працювати цілодобово у разі терористичних загроз, дорожніх аварій та інших надзвичайних ситуацій.

Радниця також закликала посилити координацію між Rescue 1122, районними адміністраціями, поліцією та департаментом охорони здоров'я. Вона доручила підтримувати в робочому стані районні й провінційні центри екстрених операцій, оперативно поширювати інформацію, а в туристичних місцях забезпечити попередження про погоду, безпечні локації та можливість евакуації.

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