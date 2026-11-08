Влада Палестини затримала брокерів у справі про будинки біля Єрихона — Asharq Al-Awsat

У Палестині, на Західному березі Йордану, Палестинська адміністрація затримала кількох посередників з операцій із нерухомістю та землею, яких підозрюють у сприянні передачі будинків ізраїльським поселенцям у районі Аль-Дуюк ат-Тахта на захід від Єрихона. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, затриманих залишили під вартою на 15 днів на час розслідування.

Речник палестинських сил безпеки генерал-майор Анвар Раджаб заявив, що затримання пов'язані з будинками, куди увійшли поселенці. Джерела видання у службах безпеки стверджують, що посередники могли сприяти передачі нерухомості в межах плану встановлення контролю над цілим кварталом.

Вісім будинків і претензії на купівлю

Суперечка почалася після того, як 20 єврейських сімей у середу зайшли до восьми будинків. Вони заявили, що законно придбали нерухомість через поселенський рух «Нахала» за участі регіональної ради Біньямін. Ізраїльська газета Yedioth Ahronoth повідомляла, що операцію з купівлі готували в таємниці за участю обмеженого кола людей.

Будинки розташовані в зоні C окупованого Західного берега Йордану, неподалік археологічної пам'ятки, відомої як Палаци Хасмонеїв. Ця територія близька до зони A, де адміністративні функції виконує Палестинська адміністрація. Після появи поселенців палестинська влада створила кризовий комітет і розпочала затримання.

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Розслідування та суперечки щодо ділянок

Палестинські сили безпеки заявили, що розслідування ведеться під наглядом компетентних органів і прокуратури. Вони пообіцяли вжити юридичних заходів проти всіх причетних, якщо їхню участь буде встановлено, та закликали мешканців і медіа не поширювати неперевірені документи й повідомлення в соцмережах.

Палестинське земельне управління відкинуло твердження про наявність попередніх договорів купівлі-продажу, офіційних документів або довіреностей щодо цих об'єктів. Відомство заявило, що не давало дозволу на виділення, оренду чи інші операції з ділянкою №14. За земельними записами, створеними до 1967 року, одна з двох ділянок, на яких стоять будівлі, належить державі, а інша — її історичним власникам.

Окремо ізраїльські джерела, знайомі із ситуацією, повідомили Haaretz, що командувач Центрального командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Аві Блут нібито знав про плани поселенців заздалегідь. Ізраїльські військові назвали ці звинувачення образливими та безпідставними.

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