Влада суданського штату Блакитний Ніл заявила, що армія зберігає ініціативу та працює над відновленням безпеки на півдні штату. Це сталося після того, як воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) оголосили про контроль над п’ятьма районами.

Заява влади штату

Речник уряду штату Сейф ан-Наср Мін Аллах Махмуд повідомив, що місцева влада стежить за розвитком безпекової ситуації та військовими операціями на півдні Блакитного Нілу. За його словами, побоювання мешканців зрозумілі, однак ситуація на місцях не відповідає картині, яку поширюють у соцмережах.

«Збройні сили все ще зберігають ініціативу й перебувають на передовій, щоб безпеку можна було відновити», — заявив Махмуд, як повідомляє Anadolu Agency. Він закликав жителів зберігати спокій і підтримати армію. Махмуд також звинуватив RSF у поширенні паніки, чуток і неправдивої інформації, зокрема тверджень про наближення їхніх сил до столиці штату Дамазіна.

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Заяви сторін про бойові дії

RSF заявили про захоплення районів Хор-Мак, Сіті-10, Сіті-11, Сінджа-Набаг і села Аль-Така. Ці райони розташовані в межах 80 кілометрів від Дамазіна. Армія одразу не коментувала цю заяву.

Раніше місцева влада Гейссана заявила, що події в Сіті-12 є частиною маневрів на полі бою, а не поразкою урядових сил. RSF напередодні стверджували, що взяли під контроль Сіті-12 і район Деренг. Того ж дня армія заявила про операцію в Деренгу, під час якої нібито знищила 28 бойових машин RSF і захопила ще 18.

Останніми днями у штаті Блакитний Ніл посилилися бойові дії на тлі атак RSF та союзного їм Народно-визвольного руху Судану — Північ. Війна між суданською армією та RSF триває з 2023 року; за даними агентства, вона забрала десятки тисяч життів і призвела до переміщення близько 13 мільйонів людей.

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