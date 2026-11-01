Влада штату Кацина заперечила зв’язок заворушень із мітингом Радди — Premium Times Nigeria

Влада штату Кацина в Нігерії заявила, що заворушення в Янкарі, районі місцевого самоврядування Фаскарі, не були пов’язані з передвиборчим мітингом губернатора Дікко Радди. Як повідомляє Premium Times Nigeria, під час інциденту, за повідомленнями, спалили два автомобілі, а кілька людей дістали травми.

Версія влади штату

Головний прессекретар губернатора Ібрагім Каула Мохаммед заявив, що суперечка виникла між учасниками релігійної процесії Маулуд і працівниками сил безпеки щодо визначених маршрутів. За його словами, це спричинило безлад на вулиці в Янкарі.

Мохаммед наголосив, що інцидент не мав стосунку до передвиборчого мітингу Тінубу—Дікко у Фаскарі. Він також повідомив, що губернатор безпечно проїхав через Янкару дорогою до Фаскарі, де відвідав палац районного голови, оглянув ремонтні роботи в будівлях місцевої адміністрації та взяв участь у мітингу.

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Повідомлення про пошкоджені автомобілі

Газета LEADERSHIP раніше писала, що ймовірні хулігани спалили два автомобілі, зокрема транспортний засіб політичного об’єднання Musa Adamu Network. Також повідомлялося про поранених і пошкоджені магазини.

Голова кокусу об’єднання Нура Яндайкі розповів виданню, що їхав на мітинг губернатора разом з 11 іншими членами організації, коли почалися заворушення. За його словами, учасники поїздки не постраждали, однак їхній автомобіль був знищений. Неназваний представник місцевої влади повідомив LEADERSHIP, що працівники сил безпеки згодом відновили порядок. Влада штату закликала силові структури розслідувати обставини інциденту.

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