Влада Сінду запросила кандидатури до групи у справі Мір Рази Алі — Dawn

Влада пакистанської провінції Сінд звернулася до Міжвідомчої розвідки (ISI), Розвідувального бюро, Національного агентства з розслідування кіберзлочинів та рейнджерів Сінду з проханням визначити представників для спільної слідчої групи у справі про вбивство 25-річного бізнесмена Мір Рази Алі. Про це повідомляє Dawn.

Алі зник 28 липня після того, як залишив свій будинок у районі PECHS. Наступного дня його тіло з вогнепальним пораненням знайшли в чагарниках у районі Гулістан-і-Джаугар.

Кандидатури мають подати за сім днів

Листи, датовані 23 жовтня, Департамент внутрішніх справ Сінду надіслав до чотирьох структур. Від кожної попросили висунути старшого офіцера не нижче рівня BS-18 протягом семи днів, щоб спільна слідча група могла розпочати роботу.

Одноосібна комісія на чолі із суддею Високого суду Сінду Омаром Сіалом у 62-сторінковому звіті, поданому уряду 15 жовтня, рекомендувала створити таку групу. Її, за рекомендацією комісії, має очолити заступник генерального інспектора поліції Західного округу Ірфан Балоч.

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До складу групи запропонували включити представників ISI, Розвідувального бюро, рейнджерів Сінду та Національного агентства з розслідування кіберзлочинів. Від останнього відомства окремо попросили фахівця з цифрової криміналістики, оскільки слідство передбачає аналіз мобільних телефонів, Apple Watch, iCloud, соціальних мереж і записів криптовалютної платформи Binance.

Рекомендації щодо поліцейських і медика

Уряд провінції також звернувся до генерального інспектора поліції Сінду з проханням вжити заходів щодо поліцейських, стосовно яких комісія висловила зауваження про недбалість. У звіті зазначено, що слідство не виконало базового обов’язку встановити істину, а можливість приховування обставин на початковому етапі остаточно виключити неможливо.

Комісія вказала на «кримінальну недбалість» начальника поліцейської дільниці Ферозабад Аділа Афзала та першого слідчого у справі, субінспектора Шаббіра Легарі. Щодо Легарі вона рекомендувала дисциплінарне провадження та відсторонення.

Згідно з рішенням підкомітету уряду Сінду, медико-правового експерта Осаму Шейха мають відсторонити та притягнути до дисциплінарної відповідальності. Комісія зазначила, що висновки його первинної судово-медичної експертизи згодом виявилися неправильними після повторного розтину. Окремий комітет також перевірить дії поліцейських, згаданих у звіті, зокрема роль інспектора Гауса у спаленні місця злочину.

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