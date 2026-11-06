Влада Сінгапуру попередила про ризики персональних ШІ-агентів — Channel NewsAsia

Органи влади Сінгапуру застерегли користувачів персональних ШІ-агентів від надання таким сервісам широкого доступу до застосунків та онлайн-акаунтів. Спільні рекомендації 6 листопада оприлюднили Агентство кібербезпеки Сінгапуру (CSA), GovTech та Управління розвитку інфокомунікацій і медіа (IMDA), повідомляє Channel NewsAsia.

Відомства зазначили, що персональні ШІ-агенти, на відміну від звичайних чат-ботів, можуть діяти від імені користувача. Вони здатні підключатися до пошти, календаря, контактів, файлів та інших сервісів, переглядати сайти, керувати електронними листами й робити бронювання. Серед прикладів таких агентів назвали Dots, Hermes, Muse, Grok Bot і OpenClaw.

Доступ лише до потрібних сервісів

Залежно від наданих дозволів ШІ-агент може отримувати та розкривати чутливу персональну інформацію, припускатися помилок або виконувати небажані для користувача дії, попередили установи. Деякі агенти також можуть працювати у фоновому режимі, а зловмисники можуть спробувати ввести їх в оману шкідливими інструкціями, прихованими на вебсайтах, в електронних листах чи повідомленнях.

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Користувачам радять підключати лише ті застосунки й облікові записи, які справді потрібні для конкретного завдання, та за можливості додатково обмежувати доступ у межах кожного сервісу. Не рекомендують надавати агентам доступ до банківських, державних або медичних акаунтів, а також передавати їм дані кредитних карток, паролі, коди доступу чи одноразові коди підтвердження.

Контроль важливих дій

Відомства рекомендують починати з обмежених дозволів або режимів лише для читання й вимагати окремого підтвердження перед діями, що можуть мати суттєві наслідки. Зокрема, ідеться про надсилання повідомлень, видалення файлів, публікацію контенту або покупки. Дозволи слід змінювати в налаштуваннях застосунків, а не покладатися винятково на команди, надані агенту в чаті.

Користувачам також радять регулярно перевіряти надані доступи й облікові дані, відкликати непотрібні дозволи та стежити за активністю агентів. Якщо сервіс поводиться неочікувано або є підозра на розкриття інформації, слід зупинити поточне завдання, відключити пов’язані акаунти та перевірити зміни, яких користувач не робив. Влада наголосила, що залежно від обставин і застосовного законодавства користувачі можуть нести відповідальність за дії, виконані агентами від їхнього імені.

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