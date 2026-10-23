Влада Тайбея пояснила вимогу прибрати наклейки на підтримку кандидата — Taipei Times

Влада Тайбея на Тайвані захистила вимогу прибрати з публічної дошки оголошень у театрі Wellspring наклейки на підтримку законодавця Демократичної прогресивної партії та кандидата в мери Тайбея Пуми Шеня. Як повідомляє Taipei Times, суперечка виникла довкола міського театру, який використовує трупа Our Theatre для постановки вистави Louder!.

Позиція театральної трупи

Трупа з міста Цзяї повідомила, що звернулася до комісара Департаменту культури Тайбея Цай Ши-піна після того, як адміністрація майданчика попросила зняти наклейки. За словами Our Theatre, комісар висловив занепокоєння, прагнучи захистити колектив від політичних суперечок.

Our Theatre вважає дошку оголошень вільним простором, де відвідувачі можуть обмінюватися думками, та заявила про повагу до права кожного глядача висловлювати свою позицію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пума Шень назвав ситуацію повторенням попередньої суперечки, коли вуличних торговців просили не розміщувати політичні повідомлення або гасла. За його словами, принцип адміністративної нейтральності поширюється на державних службовців і публічні майданчики, але не на продавців чи театральні колективи.

Аргументи міської влади

Цай Ши-пін заявив, що міські правила забороняють партійні повідомлення на майданчиках, які перебувають у комунальній власності. Він наголосив, що адміністративна нейтральність стосується не лише держслужбовців, а й публічних майданчиків та організацій, які ними користуються, аби культурні простори залишалися чистими й професійними.

За словами посадовця, департамент однаково відреагував би на наклейки на підтримку мера Тайбея Чан Вань-аня від партії Гоміньдан. Цай також зазначив, що муніципальні майданчики Тайбея багато років дотримуються однакових правил нейтральності.

Читай нас у