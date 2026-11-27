В іспанській Валенсії регіональна влада, яку з 2023 року формує правоцентристська Народна партія за підтримки ультраправої партії Vox, продовжила послаблювати частину кліматичних і містобудівних норм після руйнівної повені у жовтні 2024 року. Як повідомляє Politico, цей регіон розглядають як приклад того, як політика цих партій у сфері клімату може виглядати на загальнонаціональному рівні.

Повінь 29 жовтня 2024 року стала однією з найбільш смертоносних у сучасній історії Іспанії: загинули 229 людей. Після катастрофи під посилену увагу потрапили рішення регіонального уряду щодо землекористування, екологічного регулювання та адаптації до екстремальних погодних явищ.

Зміни до та після повені

За президента регіону Карлоса Масона адміністрація розпочала скасування планів зі створення регіонального підрозділу реагування на надзвичайні ситуації, послабила ключові положення кліматичного закону та скасувала податки на викиди. Також було ліквідовано новостворену установу з моніторингу зміни клімату й послаблено правила забудови узбереж, схильних до затоплень, та захищених сільськогосподарських земель.

Після відставки Масона його наступник Хуанфран Перес Льорка пообіцяв відбудувати регіон і краще підготувати його до майбутніх стихійних лих. Водночас уряд просував законодавчі зміни, які дозволяють будівництво ближче до узбережжя. Серед нових пропозицій — спорудження понад 1 200 житлових будинків на сільськогосподарських землях, які, на думку критиків, важливі для поглинання води під час злив.

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Відповідальний за відновлення регіону Рауль Меріда заявив, що 98% пошкодженої інфраструктури вже відбудували. Проте він визнав, що аварійні контракти дозволяли відновлювати дороги та мости у попередньому стані, а не модернізувати їх для кращого захисту від повеней.

Кліматична політика перед виборами

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо напередодні виборів пообіцяв скасувати, на його думку, нереалістичні строки досягнення кліматичних цілей. Він виступає за повільніший і прагматичніший темп декарбонізації. Vox, зі свого боку, обіцяє демонтувати кліматичні вимоги Брюсселя, скасувати зони низьких викидів і переглянути обмеження для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та викидів CO₂.

За даними вересневого опитування Politico та PF Global, 60% респондентів в Іспанії назвали зміну клімату найважливішою або однією з найважливіших проблем сучасності. Водночас 49,2% вважають, що енергетична та екологічна політика відволікає ресурси від інших нагальних питань, зокрема вартості життя, охорони здоров’я та житла. Ще 50,3% опитаних заявили, що Іспанія має боротися зі зміною клімату, але не активніше за інші країни.

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