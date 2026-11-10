Власник CF Montreal оголосив про початок процесу продажу клубу — The Guardian

У Монреалі, Канада, власник футбольного клубу CF Montreal Джої Сапуто оголосив, що його родина починає структурований процес продажу команди, яка виступає в Major League Soccer. Про це повідомляє The Guardian.

Під час пресконференції Сапуто заявив, що рішення не було продиктоване нагальною потребою чи обставинами, а стало результатом обдуманої оцінки становища клубу та його перспектив. Він наголосив, що хотів би знайти покупця, який поділятиме відданість Монреалю та збереже команду в місті на багато років.

Переїзд клубу не виключили

Водночас Сапуто не відкинув можливості продажу покупцеві, який захоче перевезти клуб. За його словами, він не готовий продавати команду за нижчою ціною лише заради того, щоб вона залишилася в Монреалі. Власник зазначив, що новий керівник має бути спроможний підтримувати клуб на належному рівні та вкладати кошти у гравців.

Сапуто додав, що переїзд може статися, якщо надійде відповідна пропозиція і такий варіант відповідатиме позиції MLS. Він також сказав, що родина продовжить керувати клубом, доки не буде знайдено покупця.

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Продаж координуватимуть із MLS

Процес продажу проводитимуть у координації з MLS та інвестиційними банкірами, яких залучив клуб. Сапуто не назвав ані очікуваної ціни, ані термінів пошуку покупця. За даними Forbes, у червні 2025 року CF Montreal оцінювали у 435 млн доларів, що було передостаннім показником серед клубів MLS.

Для порівняння, у січні родина Ілліг продала 71% частки у Sporting Kansas City за оцінки клубу в 700 млн доларів. У травні родина Хаслем продала 37% частки у Columbus Crew за оцінки в 900 млн доларів. CF Montreal володіє стадіоном Stade Saputo, відкритим у 2008 році та розширеним у 2012-му, коли команда розпочала виступи в MLS.

Сапуто заснував клуб наприкінці 1992 року під назвою Montreal Impact. У 2014 році консорціум на чолі з ним придбав контрольний пакет італійської Bologna, президентом якої він залишається.

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