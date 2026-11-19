Компанія Payward, материнська структура криптовалютної біржі Kraken, домовилася придбати венчурну компанію Tribe Capital Management. Суму угоди не розголошують, а її закриття очікують у першому кварталі 2027 року після виконання стандартних умов і отримання необхідних погоджень, повідомляє CoinDesk.

Активи Tribe Capital

Tribe Capital заснували у 2018 році Арджун Сеті, Джонатан Хсу і Тед Мейденберг. Компанія управляє активами на 2,6 млрд доларів та інвестує у приватні компанії на ранніх і пізніх етапах розвитку через об’єднані фонди та механізми коінвестування.

Арджуна Сеті у жовтні 2024 року призначили співгенеральним директором Kraken. Він також є головою Tribe Capital, а в травні 2021 року увійшов до ради директорів Kraken.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестиції у Kraken

Tribe Capital почала інвестувати в первинні та вторинні акції Kraken наприкінці 2020 року. До травня 2021 року компанія вклала 120 млн доларів і стала другим за розміром інституційним інвестором криптобіржі.

Також Tribe Capital брала участь у раундах залучення капіталу Kraken наприкінці 2025 року, зокрема у вересневому раунді за оцінки компанії у 15 млрд доларів і в оголошеному в листопаді фінансуванні на 800 млн доларів двома траншами.

За даними видання, придбання має розширити напрям управління активами Payward за межі інвестицій у компанії криптоіндустрії та цифрових активів, зокрема з фокусом на компанії у сфері штучного інтелекту. Угода також дасть Payward доступ до акцій приватних компаній.

Читай нас у