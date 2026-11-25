Власник англійського футбольного клубу «Лестер Сіті» Айяватт «Топ» Срівадданапрабха повідомив, що клуб більше не продається. Він завершив процес пошуку нового інвестора або зміни власника, оскільки переговори не привели до угоди, повідомляє BBC Sport.

Пошук інвестора завершили

У відкритому листі до вболівальників Срівадданапрабха заявив, що клуб вивчав, чи можуть нові інвестиції або зміна власника бути правильним рішенням для «Лестер Сіті». За його словами, домовленостей досягти не вдалося, тому процес завершили, щоб зосередитися на роботі, потрібній для подальшого розвитку клубу.

За даними BBC Sport, влітку «Лестер» вивели на ринок після двох поспіль вильотів: команда залишила Прем’єр-лігу, а потім Чемпіоншип і опинилася в третьому за рівнем англійському дивізіоні — Лізі один. Американський інвестиційний банк Citigroup підготував презентацію для потенційних покупців, у якій запитувана ціна клубу перевищувала 200 млн фунтів стерлінгів.

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Фінанси та зміни в керівництві

Родина Срівадданапрабхів володіє «Лестер Сіті» через тайський бізнес безмитної торгівлі King Power упродовж 16 років. Компанія придбала клуб у 2010 році за 35 млн фунтів. За цей період «Лестер» виграв Прем’єр-лігу у 2016 році та Кубок Англії у 2021-му.

За словами власника, фінансове становище клубу через King Power залишається захищеним, однак «Лестеру» потрібно працювати над більш сталою фінансовою моделлю. Минулого сезону команді зняли очки за порушення правил витрат. Срівадданапрабха також підтвердив, що виконавчий директор Кевін Девіс залишить посаду в грудні. Він обіймав її з березня.

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