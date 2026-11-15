Власник Poundland розблокував £21 млн на поповнення запасів мережі — The Guardian

У Великій Британії американська інвестиційна компанія Gordon Brothers погодилася розблокувати £21 млн для тимчасового поповнення запасів у дискаунтерській мережі Poundland, яка шукає покупця. Як повідомляє The Guardian, кошти мають підтримати постачання товарів до магазинів у передріздвяний період і дати компанії більше часу для переговорів про порятунок бізнесу.

Екстрене поповнення полиць

За вихідні до 600 магазинів Poundland у Великій Британії та Ірландії відправили близько 16 млн продовольчих товарів. Керівництво мережі назвало екстрену операцію з поповнення запасів «Операцією Глорія» — на честь пісні Глорії Гейнор I Will Survive.

У відео, яке Poundland оприлюднила в соціальних мережах, показали палети з чаєм Yorkshire Tea та локшиною швидкого приготування Pot Noodle, що перевозять зі складів до магазинів.

Gordon Brothers розблокувала £21 млн із £50 млн, які, за даними The Guardian, інвесткомпанію звинувачували у невиділенні для підтримки бізнесу. Водночас фірма заперечує, що заморожувала будь-які кошти, доступні для Poundland, і вказує на позики, надані мережі.

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Переговори про продаж

Наприкінці жовтня Poundland подала повідомлення про намір призначити адміністраторів, що поставило під загрозу майбутнє 12 тисяч працівників і приблизно 2 тисяч постачальників. Минулого тижня Високий суд продовжив компанії юридичний захист від кредиторів до 26 листопада, щоб вона могла знайти покупця.

Poundland заявила, що обговорює угоду з трьома потенційними покупцями. Переважним претендентом називають північноірландську Martin Property Group, однак переговори загальмували через умови погашення позики Gordon Brothers.

Депутати критикували інвесткомпанію через майже £20 млн, отриманих нею у вигляді відсотків і різних зборів після придбання Poundland у польської групи Pepco за символічну суму £1. Gordon Brothers заперечує висунуті на її адресу звинувачення та заявляє, що врятувала компанію від краху.

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