Власник австралійського сайту Victoria Crime News Крейг Віндер визнав, що матеріали ресурсу, присвяченого злочинам у штаті Вікторія, готують працівники з Філіппін, а заявлена команда місцевих репортерів не існує. Про це повідомляє ABC News.

На сайті зазначено, що від лютого 2026 року понад 250 статей підготувала команда з чотирьох спеціалізованих кримінальних журналістів. Однак Віндер у розмові з журналістами сказав, що залучає авторів на Філіппінах, а тексти публікують від імені вигаданих репортерів з австралійськими іменами. Він погодився, що використання фальшивих біографій є «трохи оманливим».

Помилки та згенеровані зображення

ABC News Verify виявила у публікаціях Victoria Crime News суттєві фактичні помилки, а також ознаки перероблення матеріалів, раніше оприлюднених іншими медіа, зокрема ABC News і The Age. Частина текстів супроводжується зображеннями, створеними штучним інтелектом, або фотографіями, що не стосуються теми статей.

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Зокрема, у матеріалі про підпал крамниці в мельбурнському районі Дір-Парк сайт використав згенероване зображення, яке мало мало спільного зі справжнім фасадом закладу. У статті про нерозкрите вбивство Кейда Голла ресурс написав, що його востаннє бачили 2014 року. Водночас поліція Вікторії повідомляє, що чоловіка востаннє бачили у 2002 році, коли його тіло з вогнепальними пораненнями знайшли в лісистій місцевості біля Калорами.

Сайт рекомендували чат-боти

Ще одна стаття Victoria Crime News помилково описувала Шеннона Маккормака, якого смертельно побили в центральному діловому районі Мельбурна у 2002 році, як жінку, що зникла на початку 2000-х. Віндер заявив, що не знав про неточності, пообіцяв обговорити їх із командою на Філіппінах та виправити помилки. Він також сказав, що не мав наміру привласнювати роботу журналістів.

Старша викладачка Університету Канберри Момоко Фудзіта назвала сайт прикладом так званої журналістики «рожевої слизу» — ресурсів, що імітують новинні медіа та публікують контент, посилений ШІ, для впливу на аудиторію або отримання прибутку. За даними ABC News Verify, чат-боти Gemini від Google та Grok від X рекомендували Victoria Crime News як надійне джерело інформації. Домен сайту до 2019 року використовувала поліція Вікторії для офіційних повідомлень, а згодом його придбав Віндер.

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