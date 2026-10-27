Власник зниклого собаки в Австралії отримав ймовірне ШІ-фото — ABC News Australia

У Балінгапі, Західна Австралія, власник зниклого ірландського вовкодава Банді Вестін Рюйтер розповів, що після оголошення у Facebook винагороди в 10 тисяч доларів за повернення собаки отримав повідомлення від імовірних шахраїв. Про це повідомляє ABC News Australia.

Невдовзі після публікації оголошення чоловікові написала людина, яка стверджувала, що знайшла Банді, та запропонувала зустрітися біля універсального магазину в Балінгапі. Містечко розташоване приблизно за 240 кілометрів на південь від Перта. За словами Рюйтера, повідомлення спочатку дало йому надію, однак на зустріч ніхто не прийшов.

Власник запідозрив ШІ-генерацію

Коли Рюйтер попросив додатково підтвердити, що собака справді знайдений, співрозмовник надіслав зображення Банді в клітці. Власник вважає, що фото створили за допомогою штучного інтелекту: на ньому використали той самий знімок собаки, який він раніше опублікував у Facebook, але додали клітку. Рюйтер також звернув увагу на неприродний вигляд миски та розмиття перед мордою тварини. Після цього відправник перестав відповідати.

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Попередження регулятора

У Національному центрі боротьби з шахрайством ACCC заявили, що знають про схеми, спрямовані проти людей, які шукають зниклих домашніх тварин. За даними центру, зловмисники можуть використовувати ШІ-зображення як нібито доказ того, що тварина перебуває в них, і вимагати гроші, подарункові картки або криптовалюту за її повернення.

Професор кібербезпеки Університету Едіт Кован Пол Гаскелл-Дауленд зазначив, що шахраї дедалі точніше персоналізують свої схеми, шукаючи чутливі відомості в місцевих онлайн-спільнотах. Він порадив обережніше ставитися до інформації, яку люди публікують у мережі, навіть коли намагаються розшукати зниклу тварину.

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