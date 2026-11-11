Власника Poundland звинуватили у виведенні мільйонів — The Guardian

У Великій Британії депутати звинуватили власника мережі дискаунтерів Poundland, компанію Gordon Brothers, у виведенні мільйонів фунтів у період, коли бізнес перебував на межі краху. Керівництво Poundland звернеться до Високого суду з проханням продовжити на два тижні правовий захист від вимог кредиторів, повідомляє The Guardian.

Poundland має 600 магазинів у Великій Британії та Ірландії й працевлаштовує 12 тисяч людей. Два тижні тому компанія подала повідомлення про намір призначити адміністраторів. Чинний захист від вимог кредиторів спливає вранці у четвер, тому директори мережі просять ще 10 робочих днів для пошуку рішення.

Заяви парламентського комітету

Голова комітету Палати громад з питань бізнесу Ліам Бірн заявив, що після майже двогодинних закритих свідчень європейського керівника Gordon Brothers Марка Ньютона-Джонса занепокоєний можливими ризиками для тисяч робочих місць. За словами Бірна, протягом 17 місяців з Poundland виводили мільйони фунтів, коли компанія була у вкрай нестійкому становищі.

Бірн також заявив, що є ознаки обмеження доступу мережі до власних коштів у період перед Різдвом, який має бути одним із найактивніших для торгівлі. Він додав, що Gordon Brothers не погодилася заявити про пріоритет збереження робочих місць над власною фінансовою вигодою.

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Переговори про порятунок мережі

Gordon Brothers, за даними видання, підтримує продовження захисту від кредиторів і надала Poundland ще 10 млн фунтів для закупівлі товарів та продовження роботи. Без такого захисту компанії, ймовірно, доведеться перейти до процедури адміністрування; консультантів Alix Partners уже визначили для цього процесу.

Джерела стверджують, що продажі Poundland зростають у річному вимірі, однак запасу готівки вистачить лише на короткий час. Gordon Brothers веде переговори з трьома потенційними покупцями всієї мережі, але зазначала, що розпродаж запасів і частини магазинів конкурентам може принести більше коштів.

Gordon Brothers придбала Poundland у Pepco в червні 2025 року за номінальний 1 фунт. Потенційні пропозиції, як повідомляється, нижчі за 30 млн фунтів акціонерського боргу, пов'язаного з купівлею мережі. Pepco досі утримує 7,5 млн фунтів цього боргу та готова чекати на повернення коштів, сподіваючись на збереження бізнесу.

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