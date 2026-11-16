Власники облігацій Trump Media можуть вимагати $1 млрд — Channel NewsAsia

У США власники конвертованих облігацій Trump Media & Technology Group можуть 30 листопада вимагати від компанії грошового погашення на $1 млрд. За даними Channel NewsAsia, який опублікував матеріал Reuters, це посилює тиск на материнську компанію платформи Truth Social: її акції торгуються поблизу історичного мінімуму.

Умови конвертованого боргу

Trump Media випустила конвертовані облігації на $1 млрд у травні 2025 року. Строк їх погашення спливає у 2028 році, однак корпоративні документи передбачають право власників вимагати виплати готівкою 30 листопада.

Облігації можна конвертувати в акції за ціною $34,72 за папір, що значно вище за тодішню ринкову ціну. Під час останніх торгів акції Trump Media впали на 9,5% — до $4,20. Раніше цього місяця вони досягали рекордного мінімуму в $3,80, а від початку року втратили понад дві третини вартості.

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Активи та можливі виплати

Станом на 30 вересня сукупні активи Trump Media перевищували $2,47 млрд. Близько 55% цієї суми, або приблизно $1,36 млрд, становили цифрові активи. Компанія володіє двома такими активами: біткоїном і нативним токеном платформи Crypto.com — cronos.

Значна частка цифрових активів може ускладнити грошову виплату, якщо ціни криптовалют залишатимуться під тиском. Біткоїн коштував $64 505,20 — майже на 50% менше від жовтневого піку, а cronos від початку року подешевшав на 52,4%, свідчать дані CoinGecko.

У квартальному звіті Trump Media зазначила, що може профінансувати виплату коштом готівки, продажу активів, виручки, нового випуску акцій або боргових зобов’язань. Компанія також допускає рефінансування через нову кредитну лінію. Розрахунок акціями вона назвала недоцільним через істотну різницю між ринковою ціною акцій і ціною конвертації, якщо умови облігацій прямо не вимагатимуть такого варіанта.

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