Власнику собак у Брісбені може загрожувати до двох років ув’язнення — ABC News Australia

В Австралії власнику двох собак, які напали на 37-річного чоловіка в парковій зоні Чермсайда на півночі Брісбена, можуть загрожувати суворіші санкції відповідно до законодавства штату Квінсленд. Після нападу 16 жовтня чоловіка доправили до лікарні з тяжкими травмами рук, повідомляє ABC News.

Санкції за законом штату

У міській раді Брісбена заявили, що тяжкість інциденту вимагає застосування норм закону штату про утримання котів і собак, а не лише муніципальних правил. За цим законом власнику тварин може загрожувати максимальний штраф у 120 890 австралійських доларів або до двох років ув’язнення. Максимальний штраф, доступний міській раді, становить 51 810 австралійських доларів.

Після нападу собак відловила поліція. Правоохоронці також перевіряють, чи пов’язана ця подія зі смертю 48-річного чоловіка, тіло якого знайшли в тій самій місцевості через два дні. Обставини його смерті встановлюють.

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Рішення щодо собак ще не ухвалили

Розпорядження про знищення собак, видане минулими вихідними, міська рада скасувала в середу. Натомість вона видала пропозицію визнати тварин небезпечними; собак утримують у безпечному місці. Раніше їх не визнавали небезпечними, а зареєстровані вони були за адресою неподалік.

Власник має два тижні, щоб надати відповідь на пропозицію ради. Після її розгляду рада визначить подальшу долю собак, а рішення можна буде оскаржити в Адміністративному трибуналі Квінсленду. Обвинувачень у справі наразі не висували, поліцейське розслідування триває.

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