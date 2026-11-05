Власниця батута дала свідчення на слуханні про трагедію в Австралії — ABC News Australia

В Австралії Розмарі Ґембл, яка на час трагедії керувала компанією дитячих розваг Taz-Zorb, уперше дала свідчення у відкритому суді на коронерському слуханні щодо загибелі дітей у початковій школі Гіллкрест. Вона долучилася відеозв’язком до засідання в центрі Paranaple у Девонпорті, повідомляє ABC News Australia.

16 грудня 2021 року пиловий вихор підхопив надувний батут, на якому гралися учні, та переніс його через шкільне поле. Загинули Зейн Меллор, Пітер Додт, Джалайла Джейн-Марі Джонс, Еддісон Стюарт, Джай Шіен і Чейс Гаррісон. Ще троє їхніх однокласників зазнали тяжких травм.

Свідчення керівниці Taz-Zorb

Компанія Taz-Zorb надала школі надувний батут і зорб-кулі для заходу Big Day In, присвяченого завершенню навчального року. Ґембл розповіла, що заснувала бізнес у 2012 році, не маючи попереднього досвіду роботи з надувними атракціонами.

За її словами, у 2015 році вона придбала батут у компанії East Inflatables. Ґембл вважала її австралійською компанією через наявність складу в Сіднеї, хоча компанія базується в Китаї. Вона також сказала, що продавець заявляв про відповідність австралійським стандартам і що безпечність атракціонів була для неї важливою.

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Чотири кріплення замість восьми

Під час слухань встановили, що в день трагедії батут закріпили чотирма анкерами: їх або вирвало із землі, або вони не витримали, коли конструкцію підняв вихор. Ґембл заявила, що разом із батутом отримала лише чотири кілки, хоча конструкція мала вісім точок кріплення, а інструкції в комплекті не було.

Вона знайшла на сайті продавця дуже короткий посібник і до трагедії вважала чотири кілки достатніми. Водночас Ґембл зазначила, що іноді використовувала більше кріплень за м’якого ґрунту або вітряної погоди. На самому батуті було попередження не використовувати його за вітру понад приблизно 35 км/год, однак у її компанії діяло правило не експлуатувати атракціон за вітру сильнішого ніж 25 км/год.

Раніше Ґембл висунули кримінальне обвинувачення у невиконанні обов’язку щодо безпеки та охорони праці. У червні 2025 року магістрат Роберт Вебстер визнав її невинуватою. Слухання відновлять у лютому після перерви.

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