ВМО: 2026 рік може увійти до четвірки найспекотніших в історії — Jerusalem Post

У Женеві Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що 2026 рік може увійти до четвірки найтепліших років за всю історію спостережень. Із січня до вересня середня глобальна температура була на 1,47 °C вищою за доіндустріальний рівень, а потужне явище Ель-Ніньйо може посилити потепління, повідомляє Jerusalem Post.

Дванадцять найтепліших років поспіль

Звіт ВМО «Стан клімату», що узагальнює дев’ять наборів даних, засвідчив: кожен з останніх 12 років, включно з 2026-м, належить до 12 найтепліших від початку спостережень приблизно у 1850 році.

Керівник напряму кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді заявив, що всі показники вказують на одну тенденцію: тепло, утримане парниковими газами, проявляється в океані й атмосфері, таненні льоду та підвищенні рівня моря.

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Температура океану та рівень моря

Служба зміни клімату ЄС Copernicus раніше заявила, що 2026 рік майже напевно стане другим після 2024-го календарним роком, коли температура перевищить доіндустріальний рівень на 1,5 °C — поріг, визначений Паризькою угодою 2015 року.

За даними звіту ООН, температура океанів цього року продовжує зростати після рекордних значень 2025 року. Середній глобальний рівень моря також досяг рекордної позначки через танення льодовиків і льодових щитів та теплове розширення морської води.

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