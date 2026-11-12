ВМС Британії уклали угоду на ШІ-систему для командос — UK Ministry of Defence

Королівські ВМС Великої Британії уклали багатомільйонну угоду з британською оборонною компанією Arondite на розгортання програмного забезпечення зі штучним інтелектом у підрозділах UK Commando Force — командос Королівської морської піхоти. Про це повідомляє UK Ministry of Defence.

Програмне забезпечення Arondite має об’єднати датчики, автономні платформи та потоки даних UK Commando Force в одну бойову систему. У Міноборони Великої Британії заявили, що це має прискорити ухвалення рішень, планування та підвищити оперативну готовність підрозділів у складних умовах.

Платформа Cobalt для командос

Платформа оркестрації місій Cobalt також повинна забезпечити координацію між UK Commando Force, іншими британськими військовими підрозділами та силами країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Вона має дозволити швидко інтегрувати нові технічні засоби та можливості ШІ.

Начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон оголосив про партнерство між ВМС та Arondite на борту авіаносця HMS Prince of Wales під час конференції Atlantic Future Forum. За його словами, Cobalt об’єднає сенсори, автономні платформи та дані, щоб командос могли ухвалювати рішення швидше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестиції в Норвегію

Окремо Arondite повідомила про відкриття першого міжнародного офісу в Осло. Компанія планує інвестувати 35 млн фунтів стерлінгів упродовж п’яти років для розвитку співпраці зі Збройними силами Норвегії, місцевою промисловістю та союзниками по НАТО.

Підрозділи UK Commando Force та Arondite нададуть норвезьким підрозділам доступ до платформи для спільних випробувань під час майбутніх розгортань. Це відбуватиметься в межах Northern Navies Initiative, оголошеної в рамках JEF.

UK Commando Force також отримає додаткові 100 млн фунтів стерлінгів інвестицій у спроможності за британським Планом оборонних інвестицій. Кошти призначені для розвитку майбутніх можливостей спеціальних морських та амфібійних операцій у регіоні Високої Півночі.

Читай нас у