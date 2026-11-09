ВМС Фінляндії: флот держави-агресора міг сягнути межі у Балтиці — Anadolu Agency

У Фінляндії командувач ВМС контрадмірал Туомас Тійліккайнен заявив, що флот Російської Федерації, держави-агресора, міг досягти межі своєї присутності в Балтійському морі у мирний час. За його словами, безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою, але стабільною.

Тійліккайнен сказав Sky News, повідомляє Anadolu Agency, що російський флот стежить за діями НАТО, тому Альянс має зберігати пильність і моніторити його активність. Він припустив, що Москва або не бачить негайної потреби розширювати присутність, або вже вичерпала свої оперативні можливості у мирний час у Балтійському морі.

Патрулювання НАТО

НАТО розпочало місію Baltic Sentry у січні 2025 року, щоб посилити морське спостереження після серії ймовірних диверсій проти підводних телекомунікаційних кабелів та енергетичної інфраструктури. У межах місії кораблі й літаки Альянсу стежать за стратегічною акваторією, виявляють і стримують потенційні загрози критичній інфраструктурі.

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За словами неназваного військового посадовця НАТО, Альянс зазвичай тримає в Балтійському морі щонайменше три військові кораблі на кожне російське військове судно. Наразі це співвідношення оцінюють приблизно як чотири до одного. Союзники також посилили перехоплення та перевірки суден, які підозрюють у належності до так званого тіньового флоту: цього року в Європі, як вважають, відбулося щонайменше 13 таких операцій.

Пошкодження кабелів і ризики

Минулого тижня фінський суд визнав капітана вантажного судна та ще одного члена екіпажу винними у саботажі через пошкодження двох телекомунікаційних кабелів між Фінляндією та Естонією в грудні 2025 року. За повідомленнями, капітан був громадянином Росії. Тійліккайнен зазначив, що після цього інциденту нових атак на підводну інфраструктуру Фінляндії не фіксували.

На його думку, розширені спостереження та патрулювання НАТО мають стримувальний ефект. Найнагальнішими ризиками для Балтійського моря він назвав недостатню підготовку екіпажів і застарілі танкери, оскільки морська аварія може спричинити масштабну екологічну катастрофу.

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