Французьке Генеральне управління з озброєнь (DGA) 16 листопада передало ВМС Франції третій літак морського спостереження та втручання Dassault Falcon 2000 Albatros. Літак призначений для флотилії 24F на військово-морській авіабазі Ланн-Біуе в Бретані. Поставка завершила заплановане на 2026 рік передання трьох таких літаків, повідомляє AeroTime.

Поставки до 2031 року

Перші два Albatros прибули до Ланн-Біуе 27 та 31 липня 2026 року. DGA повідомило, що надалі передаватиме флоту по два літаки на рік. Загалом Франція замовила 12 бортів: сім — у грудні 2020 року та ще п’ять — у вересні 2025-го. За такого темпу постачання формування флоту має завершитися у 2031 році.

Заміна застарілих літаків

Albatros є військовою версією бізнес-джета Dassault Falcon 2000LXS, придбаною за програмою літаків морського спостереження та втручання AVSIMAR. Нові машини мають замінити вісім літаків Falcon 50M, що базуються в Бретані, а також п’ять Falcon 200 Gardian, розміщених у Тихому океані. За даними DGA, виведення обох типів із експлуатації почалося у 2025 році.

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Літак призначений для морського спостереження, пошуково-рятувальних операцій та інших завдань на морі. За даними DGA, його оперативний радіус на 10–30% більший, ніж у літаків, які він замінює. Albatros оснащений радаром Thales SearchMaster X-діапазону з активною фазованою антенною решіткою та оптико-електронною туреллю Safran EuroFLIR 410, інтегрованими через місійну систему Naval Group.

Оперативна готовність не підтверджена

Після липневих поставок підрозділ CEPA/10S розпочав військові оцінювання літаків у Ланн-Біуе перед запланованим введенням в експлуатацію. DGA планувало досягти початкової оперативної готовності Albatros до кінця 2026 року, однак у останній заяві відомство не повідомило, чи досягнуто цього статусу.

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