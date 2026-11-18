ВМС Ірану заявили, що три нафтові танкери загорілися й вийшли з ладу після того, як натрапили на морські міни під час руху на схід від Ормузької протоки.

Повідомлення іранських ВМС

Про інцидент у середу повідомило Cyprus Mail. Видання послалося на Press TV, яке передало заяву іранських ВМС.

У Cyprus Mail зазначено, що автором публікації є Reuters News Service. Матеріал оприлюднили 18 листопада 2026 року.

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Відомі деталі

За заявою ВМС Ірану, танкери прямували на схід від Ормузької протоки, коли натрапили на морські міни. У доступному тексті не наведено назв суден, даних про їхню реєстрацію, екіпажі чи можливих постраждалих.

Також у повідомленні немає відомостей про те, хто міг встановити міни та за яких обставин це сталося. Cyprus Mail вказало, що очікує на подальші деталі.

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