ВМС Китаю мають понад 400 кораблів бойового складу й підводних човнів — NDTV World

Китай має понад 400 кораблів бойового складу та підводних човнів, що приблизно на 35% більше за американський флот за кількістю одиниць. Про це повідомляє NDTV World з посиланням на офіційні дані США, які вивчила The Wall Street Journal.

За оцінками, щодня на ключових морських маршрутах Азії діють близько 100 китайських військово-морських суден. Вони працюють у Південнокитайському морі, поблизу Тайваню, на схід від Філіппін, біля південного узбережжя Японії, а також у західній частині Тихого океану та Аденській затоці.

Присутність біля Тайваню та в Південнокитайському морі

Посадовці, які відстежують рух китайських кораблів, заявляють, що поблизу Тайваню в будь-який момент перебувають приблизно шість кораблів ВМС КНР. Під час військових навчань їхня кількість суттєво зростає. У Південнокитайському морі китайська присутність приблизно втричі більша; у цьому регіоні Пекін має територіальні суперечки з Філіппінами та Вʼєтнамом.

Китай експлуатує три авіаносці та будує четвертий. Західні експерти вважають, що наступний авіаносець може мати ядерну енергетичну установку. Водночас за загальним тоннажем флот КНР усе ще поступається ВМС США, оскільки американські кораблі в середньому більші.

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Суднобудування в Шанхаї

За даними США, від 2020 року Китай додав до флоту 71 великий корабель або підводний човен, зокрема 19 торік. Велику частину виробництва зосереджено на острові Чансін поблизу Шанхая.

Супутникові знімки у травні показали на двох сусідніх верфях будівництво або ремонт двох десантних кораблів, двох крейсерів, трьох есмінців, двох фрегатів і кількох менших суден. На одній із верфей у 2023 році почали будувати 40-тисячотонний десантний корабель «Сичуань», який описують як носій безпілотників.

У червні на верфі «Цзяннань» на Чансіні зʼявився підводний човен нового класу, який, за оцінками, може мати ядерну енергетичну установку. Американські посадовці очікують, що до 2040 року китайські підводні човни регулярно діятимуть в Індійському океані та поблизу Арктики, а потенційно зможуть досягати й Атлантики.

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