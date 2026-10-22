ВМС КВІР заявили про ураження семи суден — Asharq Al-Awsat

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що в північній частині Арабської затоки одночасно були уражені й загорілися чотири судна. За даними Asharq Al-Awsat, яка посилається на Reuters, у КВІР стверджують, що ці судна були залучені до незаконного перевантаження нафти.

Заява про чотири судна

У КВІР повідомили, що їхні сили відстежували чотири судна у середу, 21 жовтня. У наведеній виданням заяві не вказано назви або належність цих суден, а також не наведено інших деталей щодо обставин ураження та пожежі.

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Інциденти біля Ормузької протоки

Також ВМС КВІР заявили, що ще три судна зіткнулися з мінами на захід від Ормузької протоки. Іранська структура застерегла американських військових, що продовження того, що в КВІР назвали провокаціями, може спричинити ширшу відповідь проти регіональних баз США.

Ці повідомлення є твердженнями ВМС КВІР, оприлюдненими 22 жовтня.

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